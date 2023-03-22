В Якутии стартовала международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты

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В Якутии с 22 по 24 марта проходит международная научно-практическая конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В ней в очно-заочном формате принимают участие порядка 500 человек. Это представители научных и научно-образовательных учреждений из России, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа, Ненецкого автономного округа, Бурятии, Кабардино-Балкарии, Коми, Чукотки, Карелии, Красноярского края, Мурманской, Томской, Новосибирской и Тюменской областей, а также ученые из Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая, Индии, США и Японии.

Отмечается, что конференция направлена на выработку совместных практических и научно обоснованных решений в части адаптации экономики к изменению климата.

Кроме журналистов из России, представители иностранных СМИ из Индии, Турции, Вьетнама, Монголии, Италии, Испании, Греции, Ливана, Египта, Пакистана, Армении и Казахстана освещают мероприятия непосредственно в Якутске.

В Москве, Пекине и Астане для участников будут организованы студии, на странице на официальном сайте российского председательства — прямые трансляции заседаний и сессий. Конференция проводится в рамках плана председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах.

Организаторами конференции являются Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики совместно с правительством Якутии, а также Северо-Восточный федеральный университет. Оператор мероприятий — Фонд Росконгресс.

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