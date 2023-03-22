Нанес удар ножом. 66-летний якутянин подозревается в убийстве своего сына

Фото: СУ СК РФ по Якутии

Трагедия произошла 18 марта, мужчина во время ссоры нанес удар ножом своему 41-летнему сыну, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

Осознав, что сделал, он вызвал скорую помощь и полицию. Но его сын умер от полученного ранения в реанимационном отделении больницы.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Мужчина задержан, на него завели уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Похоже в Нерюнгри все очень непросто между родителями и детьми. Совсем недавно мы писали, что в этом городе задержали мужчину, который избил до смерти пожилую мать. Он пришел домой к матери пьяным и устроил конфликт. Обида на мать оказалась такой, что якутянин бросился на женщину с кулаками.

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