В Якутии увеличилось поголовье бизонов

Фото: Дирекция биологических ресурсов

Специалисты Дирекции биологических ресурсов насчитали в Якутии 310 бизонов. Это говорит о том, что их поголовье растет: в 2019 году лесной бизон был занесен в Красную книгу Якутии, но сейчас его численность восстанавливается. Наибольшее их число обитает в Горном районе — там насчитали 165 особей.

«Животные быстро адаптировались к нашим климатическим условиям. Со временем они перестанут приходить к питомникам за едой, начнут осваивать другие территории. В естественной среде у бизонов появляется потомство, которое рождается приспособленным к условиям. Думаю, что с каждым годом популяция будет только увеличиваться», — пояснил главный специалист дирекции Андрей Попов.

Отметим, что в Якутию бизонов завезли из Канадского национального парка в 2006 году. Спустя несколько лет республика получила еще несколько десятков бизонов.

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