Власти Якутска сообщили подробности о предстоящем «Ысыах Туймаады»

Фото: мэрия Якутска

Власти Якутска рассказали подробности о проведении праздника «Ысыах Туймаады». По традиции он будет организован в последние выходные июня: в этом году празднование пройдет под девизом «Якутск – город трудовой доблести». Помимо этого, праздник посвятят Году педагога, Году труда и Году «Дьөһөгөй Айыы» по якутскому календарю.

Власти рассматривают возможность организовать конкурс среди улусов по оформлению түһүлгэ и отдельную концертную площадку для творческих коллективов улусов – раньше такого на «Ысыах Туймаады» не проводилось. Также на празднике будут определены финалисты главных спортивных соревнований «Игры Дыгына», а первый этап игр пройдет уже 4-5 апреля в ЦСП «Триумф».

Также власти начнут благоустройство площадки, где проходит праздник. В этом году чиновники обещают увеличить количество мусорных баков и туалетов. Будут установлены дополнительные видеокамеры, а на парковке будут работать эвакуаторы.

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