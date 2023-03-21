У жителя Якутии за повторное пьяное вождение отобрали автомобиль

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии вынесли приговор водителю, который во второй раз попался пьяным за рулем. Мужчина был привлечен к ответственности за такое преступление в декабре, но не прошло и полугода, как он вновь сел за руль выпившим и снова попался полиции.

Во второй раз на мужчину завели уже уголовное дело. Несмотря на это, он отделался достаточно мягким наказанием: вместо лишения свободы его приговорили к 180 часам обязательных работ и забрали у него права на два года.

Также власти отобрали автомобиль у любителя пьяной езды – Toyota LiteAce Noah, которая была конфискована в доход государства. Сейчас у якутянина есть месяц, чтобы попытаться обжаловать приговор, но едва ли он будет смягчен.

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