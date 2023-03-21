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НовостиПроисшествия21 марта 2023 8:42

В ночь на среду в Якутске похолодает до -36 градусов

Температура упадет до -36 градусов в ночь на 22 марта
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: t.me/photo_yakutsk

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 22 марта в Якутске температура воздуха составит до -19 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер западный 1-4 м/с. Ночью -34-36°, днем -19-21°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали -20 градусов, западный ветер 4 м/с.

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