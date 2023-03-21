Оправдательный приговор бывшему директору «Водоканала» Якутска и его супруге оставлен без изменений

Фото: АО «Водоканал»

Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила без изменения оправдательный приговор в отношении супругов Жестковых, сообщает пресс-служба суда.

Экс-гендиректор АО «Водоканал» Николай Жестков и его супруга Светлана в декабре прошлого года были признаны невиновными в злоупотреблении должностными полномочиями и пособничестве в злоупотреблении.

По версии следствия, Жестков за счет средств АО «Водоканал» производил закупку воды из скважины у ООО «Гейзер», которым руководила его супруга. Скважину супруги организовали прямо на территории «Водоканала».

Следователи установили, что никакой необходимости в покупке воды не было. Вся эта афера длилась с 2009 по 22017 годы. В результате «Водоканалу» был причинен ущерб на сумму более 38,6 миллиона рублей.

Уголовное дело на Жесткова и его супругу завели возбудили в июле 2019 года. Гендиректора обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями, а его супругу в пособничестве. Но дело ушло в суд только в феврале 2022 года.

После возбуждения уголовного дела Николай Жестков находился под домашним арестом.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и обсудив доводы представления прокурора и апелляционной жалобы представителя потерпевшего, не нашел оснований для изменения приговора и оставил его в силе.

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