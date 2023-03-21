Верховный суд Якутии оставил в силе приговор для кассира банка, проигравшей в онлайн-казино 43 миллиона рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Апелляционная коллегия Верховного Суда Якутии оставила без изменения приговор уроженке Кобяйского района, сообщает пресс-служба суда.

Напомним, 35-летняя кассир АКБ «Алмазэргиэнбанк» с января 2019 по сентябрь 2021 года, пользуясь служебным положением, похищала из кассы деньги, которые спускала в интернет-казино. Таким образом она похитила более 43 миллионов рублей.

В хищении ей помогало то, что она знала слепые зоны в системе видеонаблюдения. Деньги она выносила в одежде, ручной клади, а также не докладывала деньги в кассеты для загрузки в банкоматы.

Факт хищения денег был установлен после проведения ревизии. Свою вину бывшая работница банка признала полностью.

Мирнинский районный суд признал бывшую сотрудницу банка виновной в хищении чужого имущества в особо крупном размере и назначил ей наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, с нее взыскано в пользу АКБ «Алмазэргиэнбанк» 41 686 505 рублей 74 копейки в счет возмещения материального ущерба.

Женщина подала апелляционную жалобу в Верховный суд Якутии. Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела и обсудив жалобу осужденной, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

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