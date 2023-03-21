Аграриям Якутии вручили 11 тракторов в День коневода-табунщика

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

21 марта глава Якутии Айсен Николаев передал 11 тракторов МТЗ Беларус-82 представителям сельскохозяйственных предприятий Амгинского района, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Торжественное вручение ключей прошло на праздновании Дня коневода-табунщика в Амгинском районе. Новые трактора были закуплены по подпрограмме госпрограммы развития сельского хозяйства Якутии, которая реализуется в регионе с 2017 года.

За эти годы для сельчан района были приобретены 83 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 27 тракторов, силосный комбайн, кормоуборочные комбайны, посевные и сенажные комплексы, комбикормовые мини-заводы.

«Мы очень рады, что руководство республики и глава Якутии помогают нам. Техника замечательная! МТЗ Беларус-82 подходят для выполнения практически любых видов работ в поле и на наших предприятиях. Трактор имеет очень широкий перечень навесных, полунавесных и прицепных агрегатов. Эти модели уже давно показали в Якутии свою эффективность и высокую надежность», – поделился один из обладателей новой техники, руководитель сельхозпредприятия «Абага» Василий Тимофеев.

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