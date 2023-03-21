В Якутии в Международной Арктической школе начнут углубленное изучение китайского языка

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

С нового учебного года Международная Арктическая школа (МАШ) в Якутии планирует расширить программу изучения китайского языка, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Как сказала директор школы Сардана Татаринова, при подборе преподавателей будут ориентироваться на носителей языка.

«Интерес к изучению китайского языка высказывают родители наших учеников и это в целом тренд, который задаёт развитие экономики», — отметила она.

Сейчас ученики МАШ изучают английский, а также родные русский, якутский языки и языки коренных народов Севера, дополнительные европейские (немецкий и французский) и восточные (корейский, японский) языки.

Как сообщили в Министерстве образования республики, в 33 школах региона ведется изучение китайского языка, число школьников изучающих язык увеличилось с 579 до почти 700 в 2023 году.

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