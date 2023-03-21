В мошенничестве при получении кредита подозревают безработную жительницу Якутска

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Один из коммерческих банков в столице Якутии заявил об ущербе почти в 30 тысяч рублей после оформления кредита, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Якутское».

В одном из салонов связи 26-летняя девушка купила в кредит смартфон. Чтобы получить заем, она предоставила заведомо ложные сведения о месте работы. По данным следствия, по факту горожанка является безработной. Подозреваемая не направила в банк ни одного платежа по кредиту.

Ущерб от ее действий составил более 27 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по ч. 1 ст.159.1. УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования».

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