В Якутии выявлено 124 новых случая коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 21 марта в Якутии зарегистрировано 124 новых случая COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 56 случаев, в Усть-Алданском районе — 8 случаев, в Абыйском, Томпонском районах — по 7 случаев, в Усть-Майском районе — 5 случаев, в Алданском, Мегино-Кангаласском, Намском районах — по 4 случая, в Мирнинском, Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Сунтарском, Хангаласском районах — по 3 случая, в Нюрбинском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Анабарском, Верхнеколымском, Горном, Кобяйском, Ленском, Момском, Нерюнгринском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведен 361 исследование на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 790 713 тестов.

За последние сутки госпитализировано 15 человек, выздоровело 155 человек. Лечение в стационарах получают 12,1% больных, в амбулаторных условиях — 87,9%. Из 152 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 30,9%.

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