В Якутии ищут давно пропавшего 63-летнего пожилого мужчину

Пропавший Борис Чагылысов. Фото: МВД Якутии

Разыскивается без вести пропавший уроженец села Верхневилюйск Чагылысов Борис Игнатьевич, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Мужчина 1960 года рождения. Жил в родном селе на Октябрьской улице.

На связь не выходит с 25 октября 2019 года.

Лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просят сообщить дежурному по телефону: 8(41133)4-16-77, 8999-949-01-19.

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