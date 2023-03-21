В Амгинском районе Якутии проходят мероприятия в честь Дня коневода-табунщика

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

21 марта в селе Амге Амгинского района на ипподроме имени Д.Трифонова начались республиканские мероприятия, посвященные «Дню коневода-табунщика», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В праздничный день пройдут выставка-продажа племенных жеребцов, соревнования коневодов, также запланировано совещание по вопросам развития коневодства.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, республика занимает лидирующую позицию среди субъектов России по табунному коневодству. За 2017-2022 годы было построено свыше 270 новых коневодческих баз, поголовье лошадей возросло до 182,1 тысячи голов. Сельскохозяйственному потребительскому кооперативу имени И.Я. Строда Амгинского района был присвоен федеральный статус «Конезавод по якутской породе лошадей».

Самой зрелищной частью мероприятий станут командные соревнования коневодов-табунщиков «Сылгыһыт күрэ5э». В состязаниях участвуют 19 команд из 11 улусов республики. Всего примут участие в соревновании 76 коневодов-табунщиков. Также состоится выставка-продажа племенных жеребцов. Для этого в Амгу привезли 38 жеребцов от 2 до 5 лет.

Запланировано и проведение круглого стола, на котором коневоды республики обсудят актуальные вопросы развития табунного коневодства. В совещании примут участие представители 15 улусов республики.

День коневода-табунщика ежегодно отмечается в республике 21 марта, в этом году проводится в седьмой раз. В прошлом году мероприятия этого дня прошли в Нюрбинском районе. До этого в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Намском районах и в Якутске.

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