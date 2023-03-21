В Якутии забыли отчитаться после возведения временной дамбы в прошлом году

Наводнение в селе Себян-Кюель летом 2022 года. Фото: Ulus.Media

Администрация одного из наслегов Кобяйского района допустила нарушение бюджетного законодательства, сообщает прокуратура Якутии.

В августе 2022 года руководство Кобяйского района выделило Ламынхинскому эвенскому национальному наслегу межбюджетный трансферт на сумму более 1,5 млн рублей. Напомним, в этот наслег входит село Себян-Кюель. Деньги предназначались для устройства временной дамбы на реке Суланичан.

По соглашению сельское поселение обязано отчитаться об освоении выделенных средств, но в установленный срок не предоставила требуемый документ. Это является нарушением требований законодательства.

После вмешательства районной прокуратуры нарушение было устранено. Глава наслега привлечен к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей.

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