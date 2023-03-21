В Намском районе за пьяную езду наказали обязательными работами и конфискацией автомобиля

Фото: drom.ru

В Намском районе осудили местного жителя, который не раз попадался нетрезвом виде за рулем, сообщает прокуратура Якутии.

Мужчина уже был привлечен к административной ответственности за управление своей Toyota lite Ace Noah в состоянии опьянения. В декабре 2022 года он вновь решил прокатиться на машине после распития алкоголя. Его противоправные действия остановили сотрудники ГИБДД.

Суд приговорил мужчину к обязательным работам на срок 180 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года. Также в доход государства был конфискован автомобиль марки Toyota lite Ace Noah.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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