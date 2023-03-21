Работникам ЕДДС Булунского района Якутии платили зарплату ниже МРОТ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Работникам единой дежурно-диспетчерской службы Булунского района недоплачивали заработную плату, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Так, вопреки требованиям трудового законодательства 11 сотрудникам не учитывали выслугу лет, в том числе некоторые работники получали зарплату ниже минимального размера оплаты труда.

После вмешательства прокуратуры был произведен перерасчет на сумму более 700 тысяч рублей.

Виновные лица привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (неполная выплата в установленный срок заработной платы) в виде штрафа.

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