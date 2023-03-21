Отключения света в Якутске на 21 марта

График и адреса плановых отключений электроснабжения в Якутске Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник, 21 марта, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электричеств в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 – 17.00 – ул. Белое Озеро (частично), ул. Чайковского, 73 по 103, ул. Лонгинова, 12 по 25, ул. Парковая, 9 по 23, 44, 1, 3 ул. Академическая, ул. Ильменская, 46 по 86, ул. Макаренко, 1, ул. Винокурова, 47/1 - 97/3, Покровский тракт, 12 км (частично), СОТ «Пламя», «САПС», «Тундра», ул. Таежная, Вилюйский тракт, 79, 72, ул. Субурусского, 8 по 27, ул. Леваневского, 17 по 38, ул. Кирсанова, 14,18.

09.30 – 12.00 – ул. Коммунаров, 1-40, пер. Маганский, 1-31, ул. Халтурина, 37-63, ул. Строителей, 15-39, ул. К. Цеткин, 4 с др., ул. Рыдзинского, 1-6, ул. Суворова, 1-31, ул. 8 Марта, 10-52.

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