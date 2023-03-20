В Якутске сбили перебегавшего дорогу 9-летнего мальчика

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске водитель сбил ребенка 2016 года рождения. Мальчик перебегал улицу Билибина в неустановленном месте когда на него наехала Toyota Allion с водителем 2000 года рождения.

Мальчик после ДТП остался жив: прибывшая бригада скорой диагностировала у него только многочисленные ушибы. Ребенок был доставлен в больницу.

Несмотря на то, что в этой ситуации водитель, судя по всему, оказался не виноват, безгрешным его тоже не назовешь. Как уточнили в ГИБДД, в течение года молодой человек уже 22 раза привлекался к административной ответственности по различным статьям, чаще всего – за нарушения при парковке и неуплату штрафов.

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