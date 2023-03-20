В Якутии в этом году откроют 17 кинозалов с якутскими проекторами

Фото: правительство Якутии

В Якутии планируют открыть 17 кинозалов в 13 районах республики. В них будет установлено отечественное оборудование: кинопроекторы разработаны на базе Технопарка «Якутия». Прошлым летом якутские технологии представили премьеру Михаилу Мишустину, после чего республика получила добро на производство проекторов и заключение контрактов с российскими кинотеатрами.

«Развитие креативной экономики - одна из ключевых задач для республики на ближайшее десятилетие. Наш кинематограф – это уже устоявшийся бренд. Мы продолжим развивать якутское кино и инфраструктуру, открывая новые кинотеатры, устанавливая в них отечественные кинопроекторы», – отметил Айсен Николаев.

Отметим, что в самой Якутии к новой системе уже подключено 10 кинозалов. Также свою работу начал кинозал в городе Кировское в ДНР, а в апреле будет запущен зал в Москве.

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