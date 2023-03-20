В Якутии поймали «черного лесоруба» на снегоходе

Фото: МВД Якутии

В Якутии полиция задержала мужчину, который занимался незаконной вырубкой деревьев. Лесоруб орудовал в Среднеколымском районе – он умудрился спилить и перевезти на своем снегоходе 57 лиственниц. Деревья он рубил всего в трех километрах от Среднеколымска и перевозил на свой участок.

При задержании якутянин пояснил, что из спиленных деревьев собирался построить теплицу. Причиненный природе ущерб – инспекторы насчитали 57 тысяч рублей, – он полностью возместил.

«Административная ответственность за незаконную рубку предусмотрена в тех случаях, когда причиненный ущерб не превышает 5 тысяч рублей, что регламентировано статьей 8.28 КоАП РФ, а в случае превышения ущерба наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 260 УК РФ», – добавили в полиции.

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