Телефонные мошенники с начала года обманули более 400 жителей Якутии

Фото: Никита ЖЕГЛОВ

В Якутии с начала года жертвами телефонных мошенников стали более 400 человек. Доверчивые якутяне перевели злоумышленникам, в сумме, больше 163 миллионов рублей. Получается, что в среднем каждый из обманутых жителей перечислил мошенникам около 400 тысяч рублей.

Как сообщили правоохранители, за одни только минувшие выходные от рук мошенников пострадали еще пять человек. Один из них – житель Мирного, работающий воспитателем, перечислил аферистам свыше 500 тысяч рублей.

По данным прокуратуры Якутии, мошенники чаще всего представляются сотрудниками полиции, либо сотрудниками служб безопасности банков. Обычно речь идет о запугивании клиента кредитами, которые якобы возьмут на его имя мошенники, либо же о предложениях быстро разбогатеть.

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