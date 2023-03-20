В Якутии педофила посадили на 12,5 лет за изнасилование своей дочери

Фото: Михаил ФРОЛОВ

37-летний житель Верхоянского района признан виновным за насилие над дочерью, сообщает СУ СК РФ по Якутии.

В ноябре 2022 года пьяный многодетный отец надругался над своей 13-летней дочерью. Девочка не стала молчать и сразу сообщила о произошедшем матери, которая в тот момент находилась на учебе.

Женщина сразу же предприняла активные меры, чтобы оградить дочь и других детей от мужа-педофила. А затем сообщила в правоохранительные органы.

Следователи тщательно проверили информацию, провели допросы и осмотры. Это и проведенные экспертные исследования подтвердили факт преступного насилия в отношении ребенка.

Суд приговорил педофила-отца к 12,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Для пострадавшей девочки провели комплекс реабилитационных мероприятий.

Мы недавно писали о похожих случаях, когда 30-летний мужчина надругался над школьницей, которая находилась под его опекой или насилии над 11-летней девочкой со стороны ее отчима.

В официальных релизах много пишут про приговоры над педофилами, но мало кто сообщает про судьбу пострадавших детей. Как они пережили такое насилие, как оно отразилось на их жизни и психологическом здоровье.

Такую историю, например, рассказала якутянка спустя годы после пережитого насилия. Однажды в ее семье появился отчим, после чего жизнь девушки превратилась в ад. От нее отказывалась мать, отчим насиловал, а в школе сверстницы издевались и заставляли заниматься кражами. В результате школьница забеременела от своего насильника.

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