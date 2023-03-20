В Якутске за неделю отловили 67 собак Фото: Алексей БУЛАТОВ

За прошедшую неделю в столице Якутии поймали 67 собак и составили 7 протоколов на хозяев, отпускающих питомцев на самовыгул, информирует Муниципальный центр управления.

Каждый день отловом в Якутске занимаются 2 бригады благотворительного фонда «Помоги выжить», 3 бригады Службы по работе с безнадзорными животными, 2 бригады ИП Огонеров.

О бродячих собаках можно сообщать в управы округов и пригородов, а также в Единую дежурно-диспетчерскую службу: 44-42-51.

В будни такую информацию принимает чат-бот муниципального центра управления Якутска по номеру 8(914) 261-06-98. В телеграм-канал МЦУ города можно пройти по ссылке.

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