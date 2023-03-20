В Якутии семь взрослых и четверо детей застряли на реке из-за пурги

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Днем 19 марта у Якутска на реке Лене возле рыбацкой курьи Ермолка застряли рыбаки с детьми, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Семь взрослых и четверо детей оказались в снежном плену из-за начавшейся пурги. Дорогу замело, и три машины застряли в снегу.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Спасатели незамедлительно выехали на место происшествия на вездеходе «Профи-Макс». Прибыв на место происшествия, они пересадили людей к себе в вездеход и эвакуировали их в город Якутск.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В Службе спасения Якутии предупреждают: март в республике богат сильными ветрами и метелями. Людей просят воздержаться от поездок за город из-за неблагоприятных погодных условий, а отправляясь в дальнюю дорогу, слушать прогноз погоды на ближайшие дни и реально оценивать свои силы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.