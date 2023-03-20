В Якутии выявлено 125 новых случаев коронавирусной инфекции

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на 20 марта в Якутии зарегистрировано 125 новых случаев COVID-19, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

В том числе в городе Якутске — 44 случая, в Абыйском районе — 20 случаев, в Усть-Майском районе — 14 случаев, в Мирнинском районе — 12 случаев, в Усть-Алданском районе — 6 случаев, в Анабарском, Ленском, Намском, Хангаласском районах — по 3 случая, в Оймяконском, Олекминском, Среднеколымском, Таттинском, Томпонском, Чурапчинском районах — по 2 случая, в Алданском, Амгинском, Верхнеколымском, Верхоянском, Мегино-Кангаласском районах — по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 500 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 790 352 теста.

За последние сутки госпитализирован 1 человек, выздоровело 156 человек. Лечение в стационарах получают 12,2% больных, в амбулаторных условиях — 87,8%. Из 152 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 25,7%.

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