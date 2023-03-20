В Момском районе Якутии спасатели помогли водителю тягача преодолеть сложный подъем

Фото: Служба спасения Якутии

Вечером 19 марта на перевале Большой Чистый Момского района к спасателям Службы спасения Якутии обратился за помощью мужчина, сообщает пресс-центр ведомства.

Фото: Служба спасения Якутии

Водитель седельного тягача с полуприцепом с утра не мог преодолеть подъем под названием «Свеча» даже с цепями противоскольжения.

Спасатели установили цепи противоскольжения на «КамАЗ» Службы спасения, расчистили от снега машину с полуприцепом, закрепили фал, взяли на буксир большегруз и помогли преодолеть перевал, вызволив мужчину из затруднительной ситуации.

Фото: Служба спасения Якутии

Оказалось, что якутянин-водитель тягача следовал с Чукотки. Он сердечно поблагодарил спасателей за помощь.

Спасатели Службы спасения Якутии следуют в составе экспедиции «Безопасная Арктика – 2023» в арктическую зону Российской Федерации. По пути следования группы они проводят профилактические и практические занятия для населения. Также одной из целей экспедиции является испытание болотохода «Профи-Макс», который в Среднеколымске будет передан Колымскому поисково-спасательному отряду Службы спасения Якутии.

Фото: Служба спасения Якутии

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