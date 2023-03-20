С 20 марта в Якутске справку от нарколога и психиатра можно получить только по предварительной записи

Фото: 2Гис

С 20 марта запись на прием к врачам наркологам и психиатрам в кабинеты платных услуг и для получения справок производится только по предварительной записи. Об этом сообщает Минздрав Якутии.

Записаться можно через Call-центр 122 (дополнительная кнопка «2») и и через региональный портал медицинских услуг.

Для подачи заявки онлайн нужно зайти на портал медуслуг и войти в личный кабинет через подтверждённую учётную запись «Госуслуг». После авторизации во вкладке «Запись на приём к врачу» нажимаем на вкладку «Все специалисты». При этом нужно убрать галочку с «Только специалисты МО прикрепления».

Из предлагаемого списка врачей необходимо выбрать нужного специалиста, удобное время, способ получения напоминания о записи и подтвердить её.

Заключения нарколога и психиатра требуются при оформлении водительского удостоверения в ГИБДД, разрешения на оружие, при поступлении или трудоустройстве и других обстоятельствах.

Напомним, что 15 марта якутяне массово пожаловались на работу кабинетов наркологии. Здесь образовались огромные очереди. В Минздраве Якутии объяснили, что такая толпа появилась за счет приезжих из близлежащих районов в преддверии охотничьего сезона. В ответ на возмущение якутян министерство продлило работу отделений профосмотров. Если раньше они заканчивали в 16:00, то сейчас режим работы продлен до 18:00.

Пришлось вмешаться даже зампреду правительства Ольге Балабкиной, которая проверила работу поликлиники профосмотра. Она отметила уменьшение очередей и напомнила, что открыты дополнительные пункты приема наркологов.

Сегодня в столице республики работают следующие пункты приема наркологов:

- отделение профосмотров на Автодорожная, 38. График работы: пн-пт с 8.30 до 18.00. Прием клинического психолога и наркологов будет проводиться временно и по субботам с 9.00 до 15.00. Выдаются справки для управления автотранспортом, для получения разрешения на оружие, для работников ЧОП, для трудоустройства, для медосвидетельствования иностранных граждан.

- подразделение по адресу ул. Кирова, 21. График работы - с 8.00 до 18.00 ч. Выдаются справки для управления автотранспортом, для трудоустройства, для органов опеки, для медосвидетельствования иностранных граждан.

- подразделение по адресу улица Петра Алексеева 83/18А. График работы – с 8.30 до 18.00. Выдаются справки для управления автотранспортом, для получения разрешения на оружие, для трудоустройства, для органов опеки.

- по ул. Кальвица, 3. График работы с 8.30 до 18.00. Люди смогут получить все справки наркологов, кроме разрешения на оружие.

- по ул. Лермонтова, 121. График работы с 8.30 до 18.00.

Телефон для справок по вопросам справок наркологов +79248980435.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Минздрав продлил работу наркологов в Якутске (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.