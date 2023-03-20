В выходные в Якутии 54 человека ездили без прав, 19 водителей были пьяны

Фото: Александр БОЙКО

За прошедшие выходные в ходе рейдовых мероприятий и массовых проверок было выявлено 1360 административных правонарушений, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Якутии.

Так, 54 человека за рулем не имели водительских прав. 19 были в нетрезвом состоянии, причем двое из них сели за руль в алкольном опьянении повторно, — всех их отстранили от права управления автомобилем.

Госавтоинспекция напоминает: управление транспортным средством в состоянии опьянения, отказ от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения наказывается штрафом в 30 тысяч рублей, а также лишением водительских прав на срок до двух лет.

За повторное управление в состоянии опьянения или отказ от медосвидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 300 тысяч рублей либо лишения свободы на срок до двух лет.

О нетрезвых автомобилистах и водителях, неадекватно ведущих себя на дороге, можно сообщить в дежурную часть ГАИ по номеру: 127, 47-35-69, 35-22-22 или 02.

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