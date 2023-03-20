Якутянка Полина Иудина завоевала бронзовую награду Первенства России по дзюдо

Фото: пресс-служба ЦСП «Триумф»

В Екатеринбурге завершилось Первенство России по дзюдо среди спортсменов не старше 23 лет, сообщает пресс-служба ЦСП «Триумф».

Воспитанница Нюрбинской ДЮСШ Полина Иудина, представлявшая Свердловскую область и в параллельном зачете Якутию, выступила в весовой категории до 78 кг и завоевала бронзовую медаль.

Таким образом, сборная Якутии под руководством тренера Дамдиндоржа Гомбодоржа завоевала три медали Первенства России среди юниоров. Ранее серебряным призером стала Аина Моисеева (48 кг), а Карина Ефимова (52 кг) заняла третье место.

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