Назначен новый директор по организации пассажирских перевозок в Якутске

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

В Якутске новым руководителем МКУ «Организатор пассажирских перевозок» назначен Эдуард Садовников, сообщает пресс-служба мэрии города.

Об этом проинформировал во время общегородской планерки 20 марта глава Якутска Евгений Григорьев. Ранее учреждением руководил Александр Андросов.

Эдуард Садовников. Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Эдуард Юрьевич Садовников родился в 1991 году в городе Среднеколымске. В 2013 году окончил «Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации», ему присвоена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».

Трудовая деятельность:

— с сентября 2008 года до января 2022 года служил в органах внутренних дел Российской Федерации;

— с января 2022 года по март 2023 года – главный специалист управления транспорта и дорожного хозяйства Департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии Якутска.

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