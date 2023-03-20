Алкобарыга из Нерюнгри обвиняется в даче взятки сотруднику органов в размере 200 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛИН

Предприниматель из Нерюнгри обвиняется в передаче взятки полицейскому за покровительство, сообщает прокуратура Якутии.

По версии следствия, обвиняемый передал в 2021 году через посредника взятку в общей сумме 200 тысяч рублей сотруднику территориального отдела внутренних дел.

За эти деньги сотрудник должен был обеспечивать покровительство, или как говорят – «крышевать» алкобизнес, закрывая глаза на всякие нарушения при продаже алкоголя.

На взяткодателя завели уголовное дело и наложили арест на имущество на сумму свыше шести миллионов рублей. Дело отправили в суд.

На стадии расследования находится и дело сотрудника внутренних дел. Судя по всему, речь идет о бывшем начальнике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нерюнгринскому району Евгении Гармаеве. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.

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