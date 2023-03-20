В Якутске эвакуировали здание музыкального колледжа

Фото: ЯСИА

В Якутске утром 20 марта было эвакуировано здание Якутского музыкального колледжа им. М. Н. Жиркова, сообщает ЯСИА.

В здании работают Росгвардия и экстренные службы. По словам директора учреждения Алексея Щербакова, эвакуация прошла в 09:35.

«Мы обнаружили письмо с угрозами на электронной почте. Вызвали экстренные службы, работают сотрудники Росгвардии. Пострадавших нет», — добавил Щербаков и уточнил, что письмо было в массовой рассылке. Возможно, его получили и другие учебные учреждения.

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