Набрала кредитов и подала на банкротство. На якутянку завели дело за мошенничество

Фото: Даниил ОПАРИН

Следствие завело уголовное дело на жительницу Нерюнгри по подозрению в хищении денежных средств у двух банков, сообщает прокуратура Якутии.

Как быть, если у вас много кредитов в банках, а платить нечем? Специалисты советуют ни в коем случае не пытаться оплатить действующие кредиты путем получения новых займов. Но именно этой дорожкой пошла жительница Нерюнгри в апреле 2021 года.

Так как у нее уже были долги на миллионы рублей перед кредитными организациями, она пошла на хитрость – предоставила поддельные справки о своей платежеспособности в два банка, где оформила кредиты на сумму более 2,6 миллиона рублей.

Таким образом, ее общий долг вырос до 11 миллионов рублей, а размер ежемесячных платежей по ним – 460 000 рублей. В августе этого же года она перестала платить по кредитам и подала заявление в Арбитражный суд Якутии о признании ее банкротом. А что, так можно было?

Нет, так делать было нельзя. Банки подали заявления в правоохранительные органы. А те установили, что есть факторы, по которым действия гражданки похожи на мошенничество в сфере кредитования. Например, что ежемесячный доход подозреваемой значительно ниже размера ежемесячных платежей по кредитам. Плюс короткий промежуток времени оформления кредитных договоров перед подачей на банкротство и прочее.

В итоге завели уголовное дело по ч. 3 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

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