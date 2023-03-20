Пойманы и осуждены жители Благовещенска, прибывшие в Якутск в наркокомандировку

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Якутске состоялся суд над жителями Благовещенска за покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Один из подсудимых получил от «куратора» задание — отправиться «в командировку» в Якутск для распространения наркотических средств. В помощь для работы он позвал своего знакомого.

«Командированные» прибыли в столицу республики в феврале 2022 года. И основательно подготовились — сняли жилье, арендовали машину для организации фасовки и оборудования тайников.

Подготовив 30 свертков с наркотиками, мужчины отправились в лес. Там во время раскладки их поймали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.30 — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, совершенный организованной группой, по сети Интернет, в особо крупном размере).

Суд приговорил первого к 7,5 года, его товарища — к семи годам лишения свободы с отбыванием ими наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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