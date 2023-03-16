Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 16 марта

График и адреса плановых отключений в Якутске на 16 марта Фото: Михаил ФРОЛОВ

В четверг, 16 марта, по ряду адресов в Якутске временно прервется подача электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

09.30 - 12.00 – 157 квартал: 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1/1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1;

- холодной воды:

09.30 - 12.00 – 157 квартал: 50 лет Советской Армии 10, 12/1, 6/1, 6/2, 2, 8, 6, 4, 12, ул. Кальвица 2/2, 2/3, 2/5, 2/1, 29 квартал, ул. Богдана Чижика 1/1 (д/с №2 «Олененок»), 20, 20/1, 20/2, 18, 16, ул. Федора Попова 2/2, 20, пер. Энергетиков 2/1;

09.30 - 13.00 – ул. Курнатовского 1/1, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 3/3, 3/5, ул. Мординова 21, 21/1, 23, 32/1, ул. Кузьмина 34, 34/1, 34/2, 34/3, 32/4, 30/3, 32/3, 26в, 26б, 26а, призывной пункт, ул. Севастопольская 21/1;

- теплоснабжения:

09.00 - 12.00 – ул. Губина 21/2, 21/3, ул. Челюскина 1, 1/1, 1/2, 1/2а, 1/5, 3/2, 5/1, 5/2, 9/3, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 13/2, 13/3, 15/1, 15/2, 17/2, 19/1, 19/2, 25/2, 28/2, 37/6;

ЦРЭС предупреждает об отключениях электроэнергии:

09.00 - 16.00 – ул. Заводская 20/2-30, ул. Есенина 5а;

09.00 - 17.00 – ул. Дзержинского 58/6 - 60/2, ул. Кирсанова 1 - 5/2, ул. Красильникова 6/4 - 50, КИЗ ЯГУ, ул. Дежнева 22 - 28/1, ул. Покрышкина 29, ул. Октябрьская 19/1;

09.30 - 12.00 – Вилюйский тракт 9 – 23 км., мкр. Марха (частично);

09.30 - 14.00 – ул. Богдана Чижика 29 - 33/2, ул. Бестужева-Марлинского 28 - 62, 1 - 5а, ул. Полины Осипенко 3 - 17, ул. Леваневского 14 - 26, ул. Кирсанова, ул. Авиационная, ул. 50 лет Советской Армии 12, ул. им. Василия Манчаары;

14.00 - 16.00 – ул. Бестужева-Марлинского 43 - 82, ул. Субурусского 3 - 27, ул. Леваневского 17 - 38, ул. Кирсанова 14, 18, 23, ул. Авиационная 1 – 14, ул. Лермонтова 178/1, 170-125, ул. Якова Потапова 27/1;

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- горячей воды:

10.00 - 12.00 – ул. Дзержинского 70/1, 70/2, 70/3, ул. Труда 1, 3, 3/1, 5/1;

- теплоснабжения:

10.00 - 12.00 – ул. Интернациональная 2, 4, 6, 7, 7/1, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 26/3, ул. Олега Кошевого 57/1, 59, 59/1, 64, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4, 64/5, 64/6, ул. Советская 38, 40, 50, ул. Дзержинского 1, 1/1, 3, 4, ул. Заречная 1, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 6, 8, 9, ул. Молодежная 10, 11, 13, 15, 17, 7, 9, ул. Якутская 8, ул. Есенина 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/1, ул. Якова Петерса 11, 2, 3, 3А, 5, 9, ул. Заводская 8 (КСЦ «Чэчир»);

УГРС АО «Сахатранснефтегаз» предупреждает об отключениях газоснабжения:

08.30 - 12.00 – с отключением ул. Автомобилистов 14/10, 14/9, ул. Дружный 22, 20, ул. Большая Поляна 21/1, 21.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.