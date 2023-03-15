Бойцы из Якутии в зоне СВО приютили кота-крысолова

Фото и видео: "Военкоры Якутии"

Мобилизованные из Якутии в зоне СВО приютили в своей части кота. По рассказам бойцов, пушистый сослуживец приносит много пользы. Недавно он даже поймал крысу размером почти с себя.

Также якутяне рассказали, что обустраивают на своих позициях быт, несмотря на обстановку военных действий. К примеру, недавно солдаты провели себе интернет и приобрели усилитель, так что при желании даже могут смотреть кино.

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