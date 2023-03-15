Отключения света, воды, тепла и газа в Якутске на 15 марта

График и адреса плановых отключений энергоресурсов в Якутске Фото: Мария ЛЕНЦ

В среду, 15 марта, по ряду адресов Якутска временно прервется подача электроэнергии, воды, тепла и газа в связи с ремонтными работами, сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

ЯТЭЦ предупреждает об отключении горячей воды:

09.30-14.30 – ул. Стадухина 81/1, 81/2, 81/5, 81/6, 86.

УГРС ОАО «Сахатранснефтегаз» предупреждает:

- отключение газоснабжения:

13.00-17.00 – ул. Пилотов 44;

- снижение давления подачи газа:

13.00-17.00 - район Белого Озера.

АО «Теплоэнергия» предупреждает об отключениях:

- теплоснабжения:

10.00-12.00 – ул. Есенина 1, 2, 3;

13.30-15.30 – ул. Заводская 22, 23, 27, 29, 30;

- горячей воды:

09.30-11.30 - ул. Ойунского 27/4, 31, 31/2, ул. Кулаковского 42, 42/2, 42/3, 44, 44/1, 46, 46/1, 46/2;

10.00-12.00 – ул. Пионерская 32, 34, 34/1, 36/1, 38, 38/1, 40, 40/1, 42, 44, 46, 46/1, 48, 50/1, 52, 52/1, ул. Якутская 8, 12, 14, 57, 57/1, 59, 61, 61/1, 63, 63/1, 65, 65/1, 67, 67/1, 69/1, ул. Космонавтов 9, 11, 11/1, 13/1;

- горячей воды и теплоснабжения:

10.00-12.00 - ул. Совхозная 19 (д/с № 22 «Жемчужинка»), 17 (школа №12), 27, 20.

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