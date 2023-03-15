В Якутии хотят запустить собственное производство ноутбуков и компьютеров

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев встретился с местными предпринимателями, которые рассказали о проекте по производству ноутбуков, моноблоков и системных блоков компьютеров из отечественных компонентов.

Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Отмечается, что сейчас образцы техники проходят сертификацию. При этом не названы фамилии предпринимателей и их предприятие.

По словам Николаева, для предпринимателей открываются новые ниши, в первую очередь для тех, кто намерен развивать собственные производства.

– Сейчас, когда наша страна держит курс на импортозамещение, перед ними открываются новые возможности. В первую очередь - для развития собственного производства в IT-сфере. Мы обсудили планы по созданию нового программного обеспечения, открытия производства компонентной базы для компьютеров. У якутских предпринимателей, в том числе молодых, есть хорошие перспективы наладить производство, востребованное в масштабах страны, – заявил он.

Он также добавил, что у предпринимателей уже налажена сборка ноутбуков, моноблоков и системных блоков компьютеров.

В августе 2022 года премьер-министру Михаилу Мишустину продемонстрировали систему для кинотеатров Extra Cinema, благодаря которой кино на большом экране смогут посмотреть даже жители самых маленьких и отдаленных сел. Кинопроектор якутских разработчиков стоит в несколько раз дешевле зарубежных аналогов, которыми оборудуют большинство кинотеатров.

А также главе правительства РФ представили якутские разработки «Сайберия», IT-школу «АЛТАН» и ИИ-платформу для выявления рака на ранних стадиях «ОнкоПоиск».

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