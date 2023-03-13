Решала по-якутски. Якутянка предлагала решить проблемы, рассказывая про связи в силовых органах

Фото: KP.RU

Якутянка предстанет перед судом по двум эпизодам мошенничества, сообщает прокуратура республики.

По версии следствия, обвиняемая выдавала себя за авторитетное лицо, рассказывая, что у нее есть связи в судебных и правоохранительных органах. На самом деле такой возможности у нее не было.

Однако с июня 2021 по октябрь 2022 года она смогла выманить у двух лиц денежные средства в общей сумме более 3,8 миллиона рублей. За эти деньги она обещала решить щекотливые вопросы. На нее завели дело по двум эпизодам по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества в особо крупном размере).

К сожалению, в релизе нет подробностей этого интересного дела. Мы постараемся их разузнать в ближайшее время.

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