В Нерюнгри эвакуировали 2 жителей из-за пожара в квартире

Фото из архива ГУ МЧС России по РС (Я)

В четверг, 9 марта, загорелась одна из квартир 5-этажного жилого дома на улице Чурапчинская в городе Нерюнгри, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 14:20. Через 3 минуты к месту происшествия прибыли пожарные машины. К тому моменту подъезд дома уже был задымлен. Эвакуированы 2 человека.

Один из очевидцев заснял происшествие и работу пожарных на видео. На кадрах дым валит из окон одной из квартир, но пламени не видно.

Огонь повредил имущество на площади 10 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

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