Житель Сунтарского района осужден за незаконную продажу охотничьего ружья

Фото: comgun.ru
В Сунтарском районе рассмотрено дело о незаконном сбыте огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.
В июне 2021 года гражданин П. продал одноствольное самозарядное охотничье ружье модели МЦ 21-12 калибра 12 отечественного производства. По версии следствия, продавец точно знал, что у его покупателя нет лицензии на приобретение какого-либо оружия.
По этому факту заведено дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).
Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 240 часам обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.
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