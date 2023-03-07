Житель Сунтарского района осужден за незаконную продажу охотничьего ружья

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В Сунтарском районе рассмотрено дело о незаконном сбыте огнестрельного оружия, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

В июне 2021 года гражданин П. продал одноствольное самозарядное охотничье ружье модели МЦ 21-12 калибра 12 отечественного производства. По версии следствия, продавец точно знал, что у его покупателя нет лицензии на приобретение какого-либо оружия.

По этому факту заведено дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия).

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 240 часам обязательных работ.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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