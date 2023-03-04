Прогноз погоды в Якутске на воскресенье, 5 марта

Фото: KP.RU

Днем 5 марта в столице республики температура воздуха составит минус 10-12 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Небольшой снег, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью -21-23°, днем -10-12°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано минус 17 градусов, ветер 2 м/с.

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