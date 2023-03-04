В Якутске стартовал турнир Госкомобеспечения по национальной борьбе хапсагай

Фото: пресс-служба Госкомобеспечения Якутии

В Якутске стартовал ежегодный открытый турнир по национальной борьбе хапса5ай в категории «А» на призы Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Спортивные состязания пройдут 4 и 5 марта. В этом году организовываются соревнования в четвертый раз. В соревнованиях принимают участие сотрудники регионального управления МЧС России, Государственной противопожарной службы Якутии, Службы спасения республики, АО «Саханефтегазсбыт», силовых структур и других ведомств.

Помимо якутских спортсменов, на ковер выйдут представители Сахалина, Камчатки, Приморского края, Хабаровска и Красноярска. Планируется участие свыше трехсот хапсагаистов, сообщают организаторы.

В первый день состоятся схватки в тяжелых весовых категорий: среди мужчин (85, 95, свыше 95 кг) и ветеранов (80, 90 и свыше 90 кг). Во второй день пройдут схватки в весовых категориях среди мужчин (57, 65, 75 кг) и ветеранов (60 и 70 кг).

В конце турнира традиционно состоится абсолютные первенства среди борцов до 75 и свыше 75 кг. Также по итогам соревнований будут учреждены специальные призы по номинациям: «Лучший хапсагаист», «Лучший бросок», «За волю к победе» и «Лучший судья».

Соревнования проводятся 4 и 5 марта в Центре спортивной подготовки «Триумф». Вход свободный.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.