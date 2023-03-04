В Якутске чистят снег в круглосуточном режиме

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Во время обильных осадков предприятие АО «Якутдорстрой» работает в усиленном режиме, сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

«Сегодня, 4 марта, после сильного снега по всему Якутску производится срезка осевой и снежного наката с уличной дорожной сети, а также подметания проезжей части и тротуаров», — говорится в сообщении.

На очистке снега задействовано 6 автогрейдеров ДЗ 98, 12 поливомоечных машин, 6 тракторов МТЗ, 5 фронтальных погрузчиков, 4 бобкета и 18 самосвалов КАМАЗ.

Муниципальные дворники не прекращают работу и в выходные дни. Порядка 50 человек после обильного снегопада уберут снег.

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