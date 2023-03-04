В Якутии временно закрыт проезд по автодороге «Сангар»

Фото: пресс-служба управления автодорог Якутии

С 4 марта временно закрыт проезд на участке автозимника Сангар — Ситте — Батамай — Булус в Кобяйском и Намском районах Якутии, сообщает пресс-служба управления автодорог республики.

Приказ ведомства о закрытии участка автодороги «Сангар» издан в связи с ухудшением погодных условий в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

Обслуживающая дорожная организация ООО ГК «Уйгу-Быйан» установила информационные щиты, дорожные знаки «Въезд запрещен» на въездах к автозимнику, а также организовано круглосуточное дежурство.

Ранее сообщалось, что ввыходные дни в Намском и Кобяйском районах ожидается метель с порывами ветра до 24 м/с.

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