Более 3,3 тысяч семей в Якутии использовали целевой капитал «Дети столетия»

Фото: ЯСИА

В Якутии более 3,3 тысяч семей распорядились средствами целевого капитала «Дети столетия», сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

На 3 марта 2023 года принято 11 203 решения о предоставлении права на целевой капитал. Из них 3 367 заявителя распорядились выделенными средствами на общую сумму 280 млн рублей.

Ранее глава Якутии принял решение о продлении действия целевого капитала «Дети столетия» еще на пять лет. Таким образом, капитал будет выдаваться всем детям, рожденным или усыновленным с 1 января 2022 года по 31 декабря 2027 года, независимо от очередности их рождения и уровня доходов семьи. Размер целевого капитала в текущем году с учетом индексации составляет 105 тысяч рублей.

В феврале 2023 года в Якутии родилось 828 детей: 419 мальчиков и 409 девочек. Все они получат средства целевого капитала «Дети столетия».

Целевой капитал назначается проактивно, без заявлений и посещения органа социальной защиты на основании сведений о рождении ребенка. Родители должны быть гражданами РФ и иметь регистрацию по месту жительства на территории Якутии, а также получить свидетельство о рождении ребенка в органах ЗАГС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.