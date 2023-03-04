Якутяне почтили память земляков, отдавших жизнь за освобождение города Ржева

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

3 марта в Ржевском районе Тверской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 80-летию освобождения города воинской славы Ржева от немецко-фашистских захватчиков, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

В этот день у мемориала Советскому солдату собрались многочисленные делегации, в том числе из Беларуси, Казахстана и Киргизии, чтобы почтить память павших здесь земляков. От лица Якутии в памятных мероприятиях приняли участие постпред республики при президенте РФ Андрей Федотов и делегация из Намского района.

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 года по март 1943 года. Здесь в составе сибирских дивизий вели бои воины-якутяне.

«Битва за Ржев — особо трагичная страница в истории страны и нашей республики. В ней, защищая родину, отдали жизнь более 1 000 наших земляков, многие из которых сейчас покоятся в ржевской земле», — отметил Андрей Федотов.

Всего на ржевской земле с немецко-фашистскими захватчиками сражалось около двух тысяч якутян, в память о которых в 1994 году по инициативе правительства Якутии и Намского района в деревне Филькино Ржевского района был построен мемориал всероссийского значения. За годы поисковой и архивной работы удалось установить имена более тысячи погибших здесь бойцов из Якутии, теперь они запечатлены на мемориале.

Сейчас по инициативе ветеранов Намского района прорабатывается вопрос о присвоении памятного названия одному из скверов города Якутска в честь воинов-якутян, которые сражались на ржевской земле.

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