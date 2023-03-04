В Якутии девятилетний школьник перевел мошенникам почти 40 тысяч рублей на прокачку онлайн-игры

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Девятилетний школьник из Удачного перевел мошенникам деньги своей матери на прокачку онлайн-игры, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ребенок стал участником телеграм-чата, где ему незнакомец предложил промокод на онлайн-игру. Мальчик подумал, что переписывается с известным блогером и, когда тот запросил у него реквизиты карты одного из родителей и банковские коды, школьник взял телефон матери и выдал всю требуемую информацию. В результате семья лишилась 39 150 рублей.

В полиции напомнили родителям, что они должны обеспечивать безопасность детей в интернете и рассказывать им о способах мошенничества и мерах предосторожности.

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