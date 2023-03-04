В аэропорту Якутска встретили участников специальной военной операции

Фото: ЯСИА

3 марта в аэропорту Якутска встретили военнослужащих, вернувшихся из зоны проведения специальной военной операции, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Шестеро бойцов прилетели в отпуск и планируют провести время с родными. От имени главы республики заместитель председателя правительства Сергей Местников вручил им якутские ножи в знак большого уважения и гордости.

«Сегодня на родину прибыли наши бойцы, которые достойно служат. Здесь для них будет организована необходимая реабилитация, чтобы они смогли восстановиться и отдохнуть. Возвращение каждого бойца имеет большое значение, и государство оказывает всю необходимую поддержку и внимание», — сказал Сергей Местников.

Часть из военнослужащих была призвана в ходе частичной мобилизации в сентябре.

«Вначале мы проходили подготовку, затем поехали в зону специальной военной операции. Я всегда был на связи со своими родными. Из Якутии нам доставляли гуманитарную помощь, специальные приборы. Большое спасибо главе республики Айсену Сергеевичу», — поделился один из бойцов.

В Якутии военнослужащие, возвратившиеся со специальной военной операции, проходят реабилитацию и полное медицинское сопровождение в республиканских учреждениях.

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